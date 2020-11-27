Son dakika haber | Sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı... Panikleyen çoban evden kaçtı

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Sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı... Panikleyen çoban evden kaçtı

İşe aldıkları çoban sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıkarttı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çoban sobayı benzinle yakmak isterken yangın çıktı. Yangın sonrası paniğe kapılan çoban evden kaçtı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçasu Mahallesi'nde meydana geldi. Kezban Akdemir isimli kadına ait iki katlı evin çatı katında kalan çoban sobayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bir anda parlayan alevlerin evde bulunan yorgana sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu ev sahibine bildiren çoban panikleyerek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Kezban Akdemir yangının hayvanlarına bakmak için tuttukları çobanın kaldığı katta meydana geldiğini söyledi.

Akdemir, "Yeni getirilen çobana gel inekleri sağalım dedim, gelmedi. Sobayı yakmış. Benzinle yakmış sobayı. Soba parlayınca yorgan tutuşmuş. Yorganı pencereden atmış. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben geldim içeriye daldım ama dumandan girilmiyordu. İtfaiyeye haber verdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı