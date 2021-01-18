Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı

18.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:01
Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Bilal Dereli (44) ve oğlu Yusufcan Dereli (16), kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Bilal Dereli (44) ve oğlu Yusufcan Dereli (16), kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kırsal Aksu Mahallesi'nde yaşayan Bilal Dereli ve oğlu Yusufcan Dereli, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları durumu fark edince, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı


Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı
Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı
Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:02:55. #1.14#
title