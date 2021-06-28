Slovakyalı Twitch yayıncısı yaptığı yayın sebebiyle ülkesinin engellenmesine sebep oldu!

Slovakya'nın önemli Twitch yayıncılarından DDandis'in, canlı yayın sırasında kumar oyunu yayınlaması Twitch cepsinden sert tepki gördü. Twitch'in, platform kurallarınının ihlal edilmesinin ardından aldığı karar herkesi şok etti. Karara göre, artık Slovakya'daki İnternet kullanıcıları Twitch'i ziyaret edemeyecek. İşte detaylar!

Slovakyalı Twitch yayıncısı "DDandis" geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayın sırasında Twitch platformunda yasaklı olan kumar içerikli bir yayın gerçekleştirdi. Bu durum Twitch cephesinden sert bir tepki gördü ve ceza sadece yayıncıya verilmedi. Twitch'in aldığı karara göre, Slovakya'nın platforma erişimi tamamen engelledi.

Peki, bu olayın sebebi gerçekten DDandis'in yaptığı kumar yayını mı? Slovakyalı Twitch kullanıcıları platformda yaptıkları güzel içeriklerle dikkat çekiyordu. Fakat, Twitch'in yayıncı ortaklarından olan "DDandis" reklam amaçlı kendi kumar oyununu platformda yayınlamasının cezasını bütün kullanıcılar çekti. Bu olay Twitch cephesinden büyük tepki gördü ve tüm ülkenin eğlence sisteminin engellenmesine sebep oldu.

Sonuç olarak yaşanan bu olayın ardından, Slovakyalı Twitch kullanıcıları DDandis'e sosyal medya üzerinden nefret söylemlerinde bulundu. Twitch'in tek bir yayıncı üzerinden ağır bir karar aldığını düşünen kullanıcılar, Twitch'in uyguladığı bu yasağı kaldırmasına yönelik taleplerde bulundular. Dünyanın en büyük etkileşim platformlarından olan Twitch'in ilerleyen dönemlerde, yeni bir karar alıp almayacağı merak konusu.