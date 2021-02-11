Şizofreni hastası kardeşlerin evinden 1 kamyonet çöp çıktı

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde şizofreni hastası Sıtkı (49) ve Cengiz İskender (45) kardeşlerin evinden 1 kamyonet çöp ve eski eşya çıkarıldı. Zor durumda olan kardeşlere, belediye ekiplerince yeni eşyalar verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Ortahisar Mahallesi'nde kiralık evde yaşayan ve şizofreni raporu bulunan Sıtkı İskender ile Cengiz İskender isimli kardeşlerin evlerinde kaçak elektrik bağlandığı tespit edildi. Elektriği kesmeye giden görevli, 3 odalı evin harabeye döndüğünü ve çevreye kötü kokular saçtığını görerek durumu Ortahisar Belediyesi'ne bildirdi. Sosyal Yardım İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbarı değerlendirerek İskender kardeşlerin evine gitti.

Kardeşlerden Cengiz İskender'in dışarıda olduğunu öğrenen ve Sıtkı İskender ile görüşen belediye görevlileri, evdeki hurdaya dönüşmüş ve sağlığı tehdit eden eşyaları çıkartarak çöp kamyonetine yükledi. Belediye ekipleri, evde temizlik yaptı. 1 kamyonet çöp ve hurda eşyanın çıkartıldığı evde yaşayan kardeşlere yeni yatak ve battaniye verildi. Kardeşleri bir gün sonra yeniden ziyaret eden belediye personeli, evi baştan aşağı temizledi. Kardeşlere ayrıca belediye tarafından yemek yardımı yapılmaya başlandı. Ortahisar Belediyesi, şizofreni raporu bulunan ve zor şartlarda yaşayan kardeşlerin daha iyi şartlarda bakımının yapılıp tedavilerinin sağlanması için konuyu Trabzon Valiliği ile İl Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Valilik ile İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattı.KARDEŞLERİNİN YARDIM ETMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜÇocuk yaşta geçirdiği felç nedeniyle bir bacağında yürüme engeli bulunan şizofreni hastası kardeşlerden Sıtkı İskender, 5 kardeş olduklarını fakat diğer 3 kardeşlerinin kendilerine yardım etmediğini söyledi. Kirada oturdukları evin sahibinin, maddi durumları olmadığı için kendilerinden para almadığını söyleyen Sıtkı İskender, "Biz ikimiz burada kaldık. Şizofreni hastalığım var. İlaç kullanmadığım zaman yoruluyorum. Gelen giden olmaz, kimsemiz yok" dedi. 'KARDEŞİMİN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Kendisi gibi şizofreni hastası olan kardeşiyle aynı evi paylaşmak zorunda olduğunu söyleyen Sıtkı İskender, kardeşinin alkol bağımlılığı olduğunu hem hastalık hem de bağımlılıkla mücadele ettiğini ifade etti. Kardeşi Cengiz İskender'in şiddetine uğradığını anlatan Sıtkı İskender, "Kardeşim şizofreni hastası olduğu için yemeklerde bir şeyler gördüğünü söyleyerek döküyordu. Onun yüzünden ben aç kalıyordum. Bana saldırıyor, dayak atıyordu. Artık saldırınca polise haber veriyorum, alıp götürüyorlar. Kimsesi yok ne yapayım, sokakta mı kalacak. Tedavi olmasını çok istiyorum ama beceremiyorum. Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde alkol tedavisi görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL