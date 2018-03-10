Siyaset Akademisinde İlk Ders Hayati Yazıcı'dan

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapılan Siyaset Akademisinde konuşan AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2000'li yıllar Türkiye'sinde siyasete siyasetçiye olan güven sözün tam anlamıyla dibe vurmuş durumdaydı" dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde sadece 30 ilde yapılan ve Düzce'de açılan Siyaset Akademisi başladı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde büyük bir katılımla yapılan siyaset akademisinde ilk ders AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından verildi.

Akademide hoş geldiniz konuşması yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 340 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Teşkilatımız için Düzce'miz için hayırlı uğurlu olsun. Düzce'miz yüzde 71 oy aranı ile Türkiye'nin en başarılı illerinden bir tanesi oldu. Düzce'miz her zaman 3 milletvekilini ve bütün belediyeleri AK Partili yaptı. Bu anlamda Düzceli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından ilk dersi vermek için kürsüye gelen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kurulduğu zamanlarda yaşadığı zorluklardan ve ülkenin ne durumda olduğundan bahsetti.

"2000 binli yılların Türkiye'sinde siyasete siyasetçiye olan güven sözün tam anlamıyla dibe vurmuş durumdaydı" diyen Hayati Yazıcı, konuşmasına söyle devam etti:

"Siyasetçiye güven yok, siyaset kurumlarına karşı inanç yok, ortalık tarumar bir durumda. Böyle bir süreçten AK Parti var oldu. Hükümet toplanamaz, hükümetin toplanması haber olur, koalisyonda bir hükümet, koalisyondaki her bir parti kendi derdinde. Biri o yana çeker biri bu yana çeker ve o dönemin siyasetçilerinin ifade ettiklerini tekrarlayarak hatırlatmak isterim 70 sente muhtaç bir ülkeydik, böyle bir ülke vardı. Ama şu bir gerçektir bu millet aziz Türk milleti hiçbir zaman önünün kesilmesine müsaade etmemiş. Boyunu eğip beklememiş, tek bir zamanı gözetmiş seçim zamanı. Sandık önüne geldiği zaman iş yapacak olan kim, vizyonu olan kim, kim üretken, kim kendisi ile hemhal durumda yetkisini ondan yana kullanır."

Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE