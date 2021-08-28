Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Sivasspor-Göztepe maçında, hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Sivasspor, Süper Lig'de ise ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Öte yandan, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Camara'nın durumu ise maç saati belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.

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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek - Haberler Spor
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