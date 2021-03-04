Son dakika haber! Hatayspor'da Selim Ilgaz'ın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Hatayspor'da, Sivasspor maçında sakatlanan Selim Ilgaz'ın, ön çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi.

Hatayspor'da, Sivasspor maçında sakatlanan Selim Ilgaz'ın, ön çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi.

Sivasspor maçının henüz 2. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Selim Ilgaz'ın ilk yapılan tetkikler de ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında parsiyel (kısmi) yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı