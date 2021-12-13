Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar - Haberler Spor
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Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Spor

Sivasspor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta Luyindama ile çarpışan Muslera sedye ile oyunu terk etti. Futbol dünyası Muslera'nın sakatlığına üzülürken Sivasspor maç sonu paylaşımında tepki çeken bir fotoğraf paylaştı. Muslera yerde yatarken futbolcuların sevindiği bir kare ile galibiyet paylaşımı yapan Sivasspor gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi takımın sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımına ise tepki yağdı.

GALATASARAY TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ

Sivasspor, Fajr'in attığı gol öncesi Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan ve ardından sedyeyle oyunu terk eden Muslera'nın acılar içinde yerde yattığı fotoğrafı galibiyet paylaşımında kullandı. Sinirden çılgına dönen Galatasaray taraftarı, Sivasspor'un bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.

Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

SİVASSPOR PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Sivasspor, Muslera'nın fotoğrafının kullanıldığı paylaşımını sildi. Yiğidolar, yeni yaptığı galibiyet paylaşımında Galatasaray'ı yıkan golü atan Fajr'in fotoğrafını kullandı.

Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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