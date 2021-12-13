Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi takımın sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımına ise tepki yağdı.

GALATASARAY TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ

Sivasspor, Fajr'in attığı gol öncesi Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan ve ardından sedyeyle oyunu terk eden Muslera'nın acılar içinde yerde yattığı fotoğrafı galibiyet paylaşımında kullandı. Sinirden çılgına dönen Galatasaray taraftarı, Sivasspor'un bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.

SİVASSPOR PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Sivasspor, Muslera'nın fotoğrafının kullanıldığı paylaşımını sildi. Yiğidolar, yeni yaptığı galibiyet paylaşımında Galatasaray'ı yıkan golü atan Fajr'in fotoğrafını kullandı.

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