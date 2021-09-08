Sivasspor'da neşeli idman
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor'da neşeli idman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. - SİVAS

Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman
Sivasspor'da neşeli idman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor'da neşeli idman - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:21:18. #1.15#

title