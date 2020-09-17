Sivasspor'da Erzurum hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da Erzurum hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Sivasspor'da Erzurum hazırlıkları sürüyor
17.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:20

DG Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Sivasspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maçla günü tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum'a gidecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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