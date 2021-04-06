Yiğidolar Antalya maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yiğidolar Antalya maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yiğidolar Antalya maçına hazır

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı takım, son bölümde ise taktik ağırlıklı idman yaptı.

Ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında sakatlanan Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural da antrenmanda kaledeki yerini aldı. Yiğidolar antrenmanın ardından havayolu ile Antalya'ya gidecek.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır
Yiğidolar Antalya maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yiğidolar Antalya maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:59:10. #1.15#
title