Sivas Valisi Sn. Salih Ayhan Babalar Günü'nü Kutladı
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Sivas Valisi Sn. Salih Ayhan Babalar Günü'nü Kutladı

Sivas Valisi Sn. Salih Ayhan Babalar Günü'nü Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

#BabalarGünü ziyaretleri kapsamında Valimiz Salih Ayhan'ın bir sonraki ziyareti, Yeni Mahallede ikamet eden vatandaşımız Mehmet Ozan'ın (79) evi oldu.

#BabalarGünü ziyaretleri kapsamında Valimiz Salih Ayhan'ın bir sonraki ziyareti, Yeni Mahallede ikamet eden vatandaşımız Mehmet Ozan'ın (79) evi oldu.

Ozan'ın taleplerini dinleyen Valimiz Ayhan, devletin tüm imkanlarıyla her zaman vatandaşının yanında yer aldığını ifade etti. pic. twitter. com/gW6aHz7AzJ

Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) June 20, 2021 Valimiz Salih Ayhan, #BabalarGünü münasebetiyle şehidimiz Salih Bulut'un babası Nihat Bulut'u hanesinde ziyaret etti.

Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Valimiz Salih Ayhan, şehit babasının babalar gününü kutlayarak, kendisine hayırlı ömürler temennisinde bulundu. pic. twitter. com/T5uokbLePT

— Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) June 20, 2021

"Çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sunan, tecrübelerini aktaran babalar, sevgi ve şefkatleriyle de aile birliğini korumakta, kuvvetlendirmektedirler. "

Valimiz Salih Ayhan'ın Babalar Günü Mesajı ??https://t. co/zm9dzCFdEM#BabalarGunu pic. twitter. com/y70MXVf64L

— Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) June 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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