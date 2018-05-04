Sivas'tan Avrupa'ya Alabalık İhracı

Sivas'tan Avrupa'ya alabalık ihracı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı'nda faaliyet gösteren Alabalık tesisinde yılda 3 bin ton alabalık üretiliyor. Balıkların yarıya yakını Almanya ve Romanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Suşehri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıgöze Barajı üzerinde 2008 yılında kurulan alabalık tesisi hem bölgenin, hem Türkiye'nin hemde Avrupa'nın alabalık ihtiyacını karşılıyor. Yıllık 4 bin ton kapasitesi olan tesiste 148 kafesten oluşan üretim alanı bulunuyor. 70 kişinin istihdam edildiği tesiste yılda 3 bin ton alabalık üretiliyor.Üretilen alabalıkların yüzde 50'si Almanya ve Romanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ayrıca tesiste üretilen alabalıklar Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılıyor.

'YARISI AVRUPA'YA GİDİYOR'

Tesisin işletme yetkilisi Ahmet Sermet alabalık sektörü hakkında bilgi verdi. Alabalık yetiştiriciliğinin gelişen bir sektör olduğunu söyleyen Sermet, Türkiye'de büyüyen bir sektör, Avrupa'da talep gören bir sektör. Gıda ve protein ihtiyacını karşılamak için bire bir alternatif olan bir sektördür. Sivas'ın Suşehri ilçesinde 148 kafesten oluşan bir üretim alanımız var. Aynı kompleks içinde bir de yem fabrikamız var. Burada balıkların yemini de üretiyoruz. Bununla beraber yılda 3 bin ton da alabalık üretiliyor. Bu balıkların yaklaşık yüzde 50'si Avrupa pazarına çıkıyor. Avrupa'da Almanya ve Romanya gibi ülkeler Türkiye alabalığının en büyük müşterisi. Geriye kalan ürünlerimiz de iç piyasa da tüketiliyor. En büyük pazar Karadeniz Bölgesi. Buradan her gün yaklaşık 2,5-3 tona yakın alabalık Samsun ve Trabzon'a yakın bölgelerde tüketiliyor dedi.

'YILIN 12 AYINDA ALABALIK VAR'

Alabalığın Türkiye'de çok talep gördüğünü aktaran Sermet, Balık sadece kışın yenir olayından çıkıyor artık. Türkiye'de yılın 12 ayında alabalık var. İnsanlar alışıp tüketmeye başlıyorlar. Bunun bir sonraki adımını tavukta olduğu gibi market raflarına getirdiğimiz zaman talepte tüketim de çok daha fazla artacaktır. Alabalığın oturmuş ve büyüyen bir pazarı var. Bunun bir alternatifi yok. Deniz avcılığı, yıllar geçtikçe azalıyor. Denizlerde tutulan balık miktarı azalıyor. Bunun yerine alabalık ve kültür balıkçılığı dolduruyor. Kışın çok fazla balık çıkması spesifik durumlarda sektörü etkiler ama onun haricinde alabalık sektörü deniz balıkçılığından etkilenmez. Alabalığın kalitesi bölgesel değişkenlik gösterir. İç Anadolu Bölgesinde 400-500 gramlık bir alabalık çok sevilirken, Karadeniz Bölgesinde 200-250 gramlık bir balık çok sevilir. Bizim için ideal olan 300 veya 350 gram olanıdır. Avrupa'ya sattığımız boy budur. Bu balık idealdir. Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yaklaşık yüzde 7-8'ini Suşehri'nden karşılıyoruz. diye konuştu.