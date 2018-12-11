Sivas'ta"Yüksek Gerilim" Öğrencileri Yetiştiriliyor

Sivas'ta mesleki ve teknik anadolu lisesinde açılan yüksek gerilim laboratuvarında, elektrik dağıtım alanında ihtiyaç duyulan personel yetiştirilmeye başlandı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektirik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına "Enerjinin Yıldızları Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Protokolü imzalandı.

Protokolle Türkiye'de sadece İstanbul, Antalya ve Sivas'taki uygun bir meslek lisesinde yüksek gerilim dalında eğitim alan öğrenciler için AB standartlarında yüksek gerilim laboratuvarları kuruldu. Kurulan laboratuvarlarda öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak ve Türkiye'nin yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan personel yetiştirilecek.

Ayrıca bu bölümlerde başarı sağlayan en az 30 öğrenciye aylık 500 lira burs verilecek ve BEDAŞ, AEDAŞ, ÇEDAŞ'ta staj imkanına sahip olacak.

Proje kapsamında Sivas'ta Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ÇEDAŞ tarafından kurulan "Yüksek Gerilim Laboratuvarı"nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, özel sektör ve meslek lisesi işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

ÇEDAŞ'a mesleki eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Ayhan, "Burada hem firma hem öğrencilerimiz hem de ülkemiz kazanıyor. Bu kadar kazananın olduğu yerde kayıtsız kalmamız mümkün değil. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik olarak da taşın altına elimizi koyacağız. Bu birliktelik olduğu zaman üstesinde gelemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiç bir husus yoktur." ifadesini kullandı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım da bu özel bölümde, özel eğitim alan öğrencileri yalnız bırakmamaya kararlı olduklarını belirtti.

Kurulan laboratuvarda öğrencilerin elektriğin iletilmesinden ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğreneceğini vurgulayan Kıvılcım, "Bir yandan ÇEDAŞ'ta bu işin ehli olan arkadaşlarımız mentorluk yaparak öğrencilerimiz ile deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan da başarılı öğrencilere burs vererek destek oluyoruz. Yine bu dalda eğitim alan öğrencilerimize staj imkanı da sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da yanlarında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında laboratuvarın açılışı yapıldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler laboratuvarı inceleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Açılışı gerçekleştirilen laboratuvarda16 öğrenci eğitim görüyor.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, Milli Eğitim Bakanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanı İsmail Güler, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hamdi İçer ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.