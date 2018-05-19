Sivas'ta Yıldırım İsabet Eden Kişi Öldü
Sivas'ın Zara ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Korkut köyü Koççukuru Yaylası yakınlarında otlatmaya bıraktığı hayvanlarını iftar öncesi yaylaya getirmeye giden 62 yaşındaki Durdu Çetin'in cansız bedenini bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, köyün morguna kaldırıldı.