Sivas'ta yaya geçitlerinde 'maket polis' uygulaması

SİVAS'ta her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü kapsamında kentte yaya geçitlerinde maket polis uygulaması başlatıldı.

SİVAS'ta her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü kapsamında kentte yaya geçitlerinde maket polis uygulaması başlatıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü kapsamında kentte trafik akışının düzenli olması, yayalara geçitlerde güvenli yol verme bilincini artırmak için maket polis uygulaması yapıldı. Kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen üzerinde 'yayalar kırmızı çizgimizdir' yazılı maketlerin tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı. Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belirli yaya geçitlerinde konulacak olan maket trafik polisinin montajını yaptı. Vali Ayhan, trafik ekip aracıyla şehir turu da yaptı. Vali Ayhan, yaya geçitlerinde ise yayalara yol verdi.

'İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKECEK'

Trafik ve yaya güvenliği ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Salih Ayhan, "Bu yıl da farkındalık oluşturmak için güzel etkinlikler yapıldı. Şu anda kısıtlamanın olduğu bir zaman dilimindeyiz. Ama yine de farklı mecralarda bu farkındalık eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Sivas'ta da bu konuda çok güzel kültür oluştu. Trafik akışının düzenli olması, yaya güvenliğinin sağlanması, bir bilincin kültürün olması eğitimle olmalıdır. Bu kapsamda yaya önceliğini oluşturmak için bir aradayız. Tüm kurumlarımız buna ayak uydurmaktadır. Maket uygulaması da insanların dikkatini çekecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI