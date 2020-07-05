Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
05.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:56
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.
Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA