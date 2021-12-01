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Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimlerine başlanıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimlerine başlanıldı.

1 Aralık 2021-1 Nisan 2022 tarihleri arasında karayollarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu başladı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri de denetimlerine başladılar. Sivas'ta da soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerince ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin diş derinlikleri incelendi. Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda yapılan denetlemede ekipler kış lastiği kullanımına yönelik sürücüleri bilinçlendirerek uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurduğu sürücü Yahya Balsoy, "Bugün 1 Aralık biz önlemimizi önceden aldık. Sen kış lastiği taktırsan da karşı taraf taktırmadığı zaman kaza çoğalıyor. Bunlara bir ceza olması lazım önce can sonra canan geliyor" dedi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde de Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince kış lastiği kullanımına yönelik uyarıcı ve bilinçlendirici denetim yapıldı. Trafik ekiplerince başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve lastiklerin diş derinlikleri incelendi. Ayrıca denetim faaliyetleri sırasında, şoförlere ve yolculara trafik kurallarına uymanın ne kadar hayati değere sahip olduğu hatırlatıldı, bilgilendirici broşürler de dağıtılarak kış lastiği kullanımı dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları araçlarında bulundurmalarının da önemi belirtildi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması denetiminin devam edeceği bildirildi. - SİVAS

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

Sivas'ta kış lastiği denetimleri başladı

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