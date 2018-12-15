Sivas'ta kar çilesi, araçlar yolda kaldı

SİVAS'ta akşam saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar yapışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Buzlanma sonucu oluşan kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Kent genelinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları şehirlerarası yollarda sıkıntıya neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolu üzerinde seyir halindeki araçları etkiledi. Kar yağışı ile birlikte görülen buzlanma nedeniyle Seyfebeli mevkisinde kayan bir TIR otomobille çarpıştı. Yaralı olmayan kazada TIR'ın kayan dorsesi Erzincan-Sivas istikametine yolun tek şeridinin kapanmasına yol açtı. Arkadan gelenlerin de birikmesiyle onlarca araç yolda kaldı. Aynı istikamette rampada yolda kalan bazı TIR'lar karayolu ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasıyla ilerleyebildi. Ekiplerin kapanan yol nedeniyle diğer şeritte çalışma yapamaması üzerine yolu kapatan TIR'ın kaldırılması için kent merkezinden greyder istendi. Yolda kalan sürücüler ise kar yağışına rağmen ekiplerin yollarda zamanında çalışma yapmamasına tepki gösterdi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.