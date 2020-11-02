Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü...

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza 4 Eylül Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 CAM 241 plakalı kamyonet sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 BJH 553 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN