Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

02.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:40

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü...

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta park halindeki bir tıra kamyonet arkadan çarptı, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza 4 Eylül Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 CAM 241 plakalı kamyonet sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 BJH 553 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

İlgili Haberler

Otomobil park halindeki minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil park halindeki minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da kamyonet park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
Isparta'da kamyonet park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Geert Wilders Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Çağla Şıkel Halil Sezai İkbal Gürpınar
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Dorukhan Toköz Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 00:41:57. #1.15#
title