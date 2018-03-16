Sivas'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta bir otobüste yapılan aramada mazot deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki kontrol noktasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada otobüsün alt kısmında bulunan üçüncü bir mazot deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüsün sorumlusu olan bir kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Daha önce de kaçakçılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen otobüse ise el konulacağı belirtildi.