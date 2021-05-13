Sivas'ta huzurevi ve Sevgi Evleri'ne bayram ziyareti

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinleri ile Sevgi Evleri'ndeki çocukları ziyaret etti.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinleri ile Sevgi Evleri'ndeki çocukları ziyaret etti. Yaşlıların bayramlarını kutlayan Vali Ayhan, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Kısıtlama altında kutlanan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Sivas Vali Salih Ayhan kentte ziyaretlerde bulundu. Vali Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti. Vali Ayhan, huzurevi sakinlerine eşi ile birlikte karanfil vererek bayramlarını kutladı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bizler devletin temsilcileri olarak ilk uğramamız gereken bizlere emanet olan siz büyüklerimizi ziyaret etmek. Dolayısıyla sizleri ziyaret ederek ellerinizi öpüp duanızı almak bizim için en hayırlı işlerden birisi. Tabii son iki ramazan arzu ettiğimiz gibi birlikte, omuz omuza, gerek camilerimiz de gerekse iftar sofralarında yapamıyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı buruk geçiyor. Gönlümüz bir olsun inşallah bu küresel illetten hep birlikte kurtulacağız. Ülkemiz sizlerin de sayesinde güçlü bir devlet oldu ve son bir haftadır İsrail'in Kudüs'te yaşattığı vahşete eli, dili ve kalbiyle sessiz kalmadı. Bununla ilgili çalışmaları gayretleri var. Bu ramazan ayında çok üzüntü verici, yüreğimizi burkan, adeta ağzımızın tadını bozan hadiseler yaşadık. Bunu da görmemezlikten gelmek ve unutmak mümkün değil. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.Huzurevi sakinlerinden bazıları bayramın ilk gününde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Ayhan'a teşekkür ederek, "Evden daha güzel bir bayram geçiriyoruz. Evde yalnız burası kalabalık ve böyle daha güzel oldu" diye konuştu. Bazıları ise ziyaretçilerinin gelmesini isterken duygulu anlar yaşadı.

Vali Ayhan daha sonra ise Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Burada devlet şefkati altında bulunan çocuklar ile yakından ilgilenerek bayramlarını kutlayan Ayhan, beraberinde getirdiği oyuncakları dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin