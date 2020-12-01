Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
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Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza

01.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:45

- Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araçta hasar oluşurken 1 kişide yaralandı.

- Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araçta hasar oluşurken 1 kişide yaralandı.

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araçta hasar oluşurken 1 kişide yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Hanköy mevkisinde meydana geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle buzlanan yolda, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar yol kenarına devrildi. Bazı araçlarsa birbirine çarptı. Kazalarda 11 araç hasar gördü, 1 kişiyse hafif şekilde yaralındı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve İmranlı Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Karayolları ekipleriyse buzlanmaya karşı bölgede tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza
Buzlanan yolda 11 araçlık zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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