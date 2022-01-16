Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan "Karabaş"ı itfaiye kurtardı - Haberler
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Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan "Karabaş"ı itfaiye kurtardı

Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kangal köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kangal köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yukarıkale Mahalle Muhtarı Mustafa Ergüzel'in Kangal cinsi köpeği "Karabaş"ın boynuna, yaklaşık 2 ay önce çöpteki bir yiyeceği yemeye çalıştığı sırada demir halka sıkıştı.

Ergüzel, bir türlü yakalayamadığı köpeğini kurtarmak için evinin yakınlarındaki ahıra yiyecek bıraktı.

Köpeğin ahıra girdiğini gören Ergüzel, kapısını kilitleyerek Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, uyuşturucu iğneyle bayılttıkları Karabaş'ın boynundaki demir halkayı keserek çıkarttı.

Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan Karabaş ı itfaiye kurtardı

Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan Karabaş ı itfaiye kurtardı

Sivas'ta boynu çöp kovasının demir halkasına sıkışan Karabaş ı itfaiye kurtardı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kangal köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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