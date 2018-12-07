Sivas'ta Başlayan Kar, Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

SİVAS'ta gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde başlayan kar, kent merkezinde de kendisini gösterdi. Havanın karardığı saatlerde kentin ışıkları ile birleşen yağış güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi kent meydanında kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, meraklılar bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

- Sivas