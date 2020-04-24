Sivas'ta 1 köy ile 4 mezradaki karantina kaldırıldı
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Mehmet Sayın, Sivas, Güncel, Haber

Sivas'ta 1 köy ile 4 mezradaki karantina kaldırıldı

Sivas'ta bir köy ile 4 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

24.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:32
Sivas'ta 1 köy ile 4 mezradaki karantina kaldırıldı

Sivas'ta bir köy ile 4 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mehmet Sayın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 5 Nisan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınan Korkut köyü merkezi ile Tuzla, Ağılönü, Uzunoğlan ve Eskiköy mezralarında sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle 25 Nisan gece yarısından sonra karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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