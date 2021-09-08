Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi
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Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi

Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, ziyaret ettiği okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, ziyaret ettiği okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Malazgirt İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Şehit Onbaşı Ramazan Nayır İmam Hatip Ortaokulu ve Çayboyu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet eden Aslan, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Öğrencilerimiz okulu, sizler de öğrencilerimizi özlediniz. Okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.

Sınıfları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesini isteyen Aslan, şunları kaydetti:

"Okulunuzu ne kadar çok özlediğinizi biliyorum. Eğer yüz yüze eğitimin devam etmesini, okul ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmamayı istiyorsak tüm tedbirlere uymamız gerekiyor. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, derslerinize iyi çalışın. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olun. Zaman, çok hızlı akıp gidiyor. Bugün bizim bulunduğumuz yerlerde yarın sizler olacak ve ülkemizin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz."

Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi
Sivas Milli Eğitim Müdürü Aslan okullardaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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