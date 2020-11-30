Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

30.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:33

Son dakika gündem haberi... Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.

Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.

Kısıtlamanın bitmesiyle ihtiyaçlarını karşılamak için market ve semt pazarlarına giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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Polis ve zabıta ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid-19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.

Kayseri'de de vatandaşlar kısıtlamanın bitmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı ile ana cadde ve sokaklarda yoğunluğa neden oldu.

Bazı kurum ve kuruluşlar ile alışveriş merkezlerinin önlerinde kısa süreli kuyruklar oluştu.

Kırşehir'de de yasağın sona ermesinin ardından başta fırınlar olmak üzere iş yerleri açılmaya başlandı.

Kent merkezindeki Terme, Atatürk ve Lise caddelerine alışverişe gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan Kırşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi zabıta görevlilerinden oluşturulan ekipler, denetimlerini halkın kalabalık olduğu yerlerde sürdürüyor.

Polis ekipleri, otobüs durakları, yer altı çarşısı ve halkın kalabalık olduğu yerlerde koronavirüs tedbirleriyle ilgili uyarılar yapıyor.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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