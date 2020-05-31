Sitenin bahçesindeki parka düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin bir sitenin bahçesindeki parka düşmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin bir sitenin bahçesindeki parka düşmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bostanbükü Mahallesi'ndeki Doğukent Sitesi'ne kombi bakımı için gelen Tezcan Yardım (46) ve Soner Uslu (32), işlerinin ardından sitenin önüne park ettikleri 78 AAH 447 plakalı otomobile bindi.

Sürücü Yardım'ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yoldan yaklaşık 3 metre kot farkı bulunan sitenin bahçesindeki parka düştü.

Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki Soner Uslu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin düştüğü sırada parkta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA