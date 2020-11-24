Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
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Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

24.11.2020 22:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:03
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

ŞİŞLİ'de, karşı yönlerden gelen taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ŞİŞLİ'de, karşı yönlerden gelen taksi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile 3 turist kadın çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi önünde 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 VZ 5966 plakalı otomobil sürücüsü Fethi Gündoğdu, Maçka yönünden Taksim yönüne ilerlerken önünde yavaşlayan otomobili sollamak istedi. Gündoğdu, önündeki otomobili hızla geçmek isterken, o sırada karşı yönden gelerek cadde üzerindeki otele yönelen 34 TDU 42 taksi ile burun buruna geldi. Her iki sürücü çarpışmamak için direksiyonları sağ yöne kırınca, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Pakistanlı 3 kadın turist hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.


- İstanbul
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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