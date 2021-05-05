Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu

Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de siparişi yetiştirmek üzere seyreden moto kurye otobüsün sıkıştırması sonucu kontrolü kaybederek yere savruldu.

Şişli'de siparişi yetiştirmek üzere seyreden moto kurye otobüsün sıkıştırması sonucu kontrolü kaybederek yere savruldu. Yaralanan genç motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılırken, meslektaşları başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, geçtiğimiz 15 Nisan Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, moto kurye yapan Aykut Ozan (27), siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken otobüsün sıkıştırdığı moto kurye, dengesini kaybederek düştü. Kazada genç moto kurye yaralandı.

Gencin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak trafiği akışını sağladı.

Meslektaşları başından ayrılmadı

Kazayı gören yaralı kuryenin meslektaşları ise yanına gelerek başına sağlık ekiplerini bekledi. Yaralı genç, motosikletli sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Belediye otobüsü motosikletliyi sıkıştırmış. Baktım ki adam yerde, kuryeymiş. Durumu iyiydi, ben yerde yatarken gördüm. 'Belim' diye söylendi, aklı başındaydı. Otobüs şoförü gitti, sonra ambulans geldi" dedi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu
Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şişli'de otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 09:49:15. #1.16#

title