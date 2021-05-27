Şırnaklı iş adamı hastaneye 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı
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Şırnaklı iş adamı hastaneye 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı

Şırnaklı iş adamı hastaneye 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnaklı hayırsever iş adamı Saner Sökmen, Şırnak Devlet Hastanesine 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Şırnaklı hayırsever iş adamı Saner Sökmen, Şırnak Devlet Hastanesine 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Şırnaklı iş adamı Sökmen, yürümekte güçlük çeken veya engelli olan vatandaşların hastane içinde rahat hareket edebilmesi için Şırnak Devlet Hastanesine 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Küçükerdoğan ve hastane yönetimi, Saner Sökmen'e teşekkür ederek kentin böyle hayırsever iş adamlarına ihtiyacı olduğunu belirtti. Dr. Küçükerdoğan, "Hastanemiz 150 yataklı bir hastanedir. Hastanemizde zaman zaman tekerlekli sandalye olsun, hastaların taşınması için gerekli malzemelere ihtiyaç duyulmakta. Yapılan bağışlar sayesinde engelli vatandaşlarımız hastanemizde daha rahat hizmet alabileceklerdir. Bu vesileyle Şırnaklı hayırsever iş adamı Saner Sökmen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sökmen de hastaneye bir kısım tekerlekli Sandalye hibesinde bulunduklarını belirterek, hastane yönetimi ile görüşüp 2 odanın onarılması ve donatılması sözünü de verdiklerini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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