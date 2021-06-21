Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı

Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı okullarda etkinlik günleri, Şırnak'ta da hayata geçirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı okullarda etkinlik günleri, Şırnak'ta da hayata geçirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinliğin başladığı Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nda oluşturulan oyun parkurlarında öğrencilere eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde hayata geçirdiği okullarda etkinlik günleri, Şırnak'ta da başladı. Kentteki okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlik alanları oluşturuldu. Öğrenciler, pandemiden dolayı uzun süre sonra arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken, Vali Ali Hamza Pehlivan da parkurlarda çocuklara eşlik etti. Öğrenciler, güzel havayı da değerlendirmek amacıyla açık alanda etkinlik yapacak. 2 hafta sürecek özel faaliyet ve etkinlik günlerinde öğrenciler; badminton, parkur oyunları, yaratıcı okuma, ebru sanatı, satranç, çiçek ekimi, karpuz şenliği gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

VALİ PEHLİVAN ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

Şırnak Valisi Pehlivan da etkinliklerin başlamasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehit Bayram Tatar İlkokulu'nu ziyaret etti. Okuldaki etkinlik parkurlarını yakından inceleyen Pehlivan, öğrencilerle kısa süre oyun oynayıp, kitap hediye etti. Pehlivan, "18 Haziran'da, 2020-2021 eğitim- öğretim sezonunun öğretim kısmı, fiilen tamamlandı. Öğrencilerimizin karneleri de hazırlandı. Şu anda sistemde. Bununla birlikte bugünden itibaren 2 Temmuz'a kadar sürecek olan yeni süreç başladı. Buna da etkinlik günleri diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ülke genelinde böyle bir uygulaması oldu. Bu hafta boyunca çocuklarımızın sosyo-psikolojik gelişimine, onların sportif, kültürel faaliyetleri yapmalarına yönelik etkinlikler yapılacak. Büyük ölçüde olanaklar dahilinde, çocuklarımızın istekleri, beklentileri doğrultusunda faaliyet yapılacak. Çocuklarımızın bu etkinliklerden memnun olacağına inanıyoruz" dedi.


Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hadise Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mert Müldür Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:57:18. #1.15#

title