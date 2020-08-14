Şırnak'ta "geçici özel güvenlik bölgesi" Silopi ilçesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla Cudi Dağı Karacaköy bölgesi 15-30 Ağustos tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Silopi ilçesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla Cudi Dağı Karacaköy bölgesi 15-30 Ağustos tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Silopi ilçesi sınırlarındaki Cudi Dağı Karacaköy bölgesi 15-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu bildirildi.

Kaynak: AA