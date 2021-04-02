Şırnak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
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Şırnak'ta "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle İl Müdürlüğünce "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolaysıyla etkinliği gerçekleştirildi.

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Şırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle İl Müdürlüğünce "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolaysıyla etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan otizm çocuklar ve il protokolü, Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar farkındalık yürüyüşü yaptı.

Otizmli çocuklar, "Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız" pankartı ve "farklı, farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele" yazılı döviz taşıdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Sanat Sokağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocukların eğitilmesi ve topluma kazandırılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yapılan etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Pehlivan, çocukların eğitilmesi ve yetiştirilmesi konusunda ilgili bakanlıkların güzel uygulamalarının bulunduğunu belirtti.

Kentte çocuklarla ilgili müdürlükleri vasıtasıyla iletişim halinde olduklarını ifade eden Pehlivan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah elimizden geleni yapacağız. Engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımızla ülke olarak bir bütünüz, bir ve beraberiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Etkinliğe, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Baştuğ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, otizmli çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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