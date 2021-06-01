Sinovac DSÖ tarafından onaylandı
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Sinovac DSÖ tarafından onaylandı

Sinovac DSÖ tarafından onaylandı
Deutsche Welle - Haberler | Yaşam

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı Sinopharm aşısının ardından, DSÖ tarafından acil kullanım izni verilen ikinci Çin aşısı oldu.

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı Sinopharm aşısının ardından, DSÖ tarafından acil kullanım izni verilen ikinci Çin aşısı oldu. Böylece DSÖ'nün onayladığı aşı sayısı altıya yükseldi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısına acil kullanım izni verdi. Böylece Sinopharm aşısının ardından ikinci bir Çin aşısına DSÖ tarafından ruhsat verilmiş oldu. Söz konusu ruhsatla Sinovac aşısının, DSÖ tarafından belirlenen etkinlik ve üretim ile ilgili standartlara uygun olduğu tescil edildi.

DSÖ'ye bağlı bağımsız Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) değerlendirmesine göre, Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı, bu aşıyı olanların yüzde 51'inde koronavirüse bağlı her türlü hastalığı önlüyor. Covid-19 olanların yüzde 100'ü ise bu aşı sayesinde, hastalığı ağır bir biçimde geçirmekten ya da hastaneye yatmaktan korunuyor.

DSÖ'nün söz konusu kararının ardından Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm örgütler Sinovac aşısını tedarik edip dağıtımını yapabilecek. Bu bağlamda, özellikle yoksul ülkelere aşı ulaştırılması için hayata geçirilen uluslararası Covax aşı programına da Sinovac aşısının dahil edilmesi bekleniyor.

DSÖ'nün kararı temel alınıyor

Çin'de üretilen bir diğer aşı olan Sinopharm'a da 7 Mayıs tarihinde DSÖ tarafından kullanım izni verilmişti. Ulusal bazda aşıları denetleyip kullanım izni verme yetkisine sahip kurumları olmayan çok sayıda ülke, DSÖ'nün bu yönde aldığı kararlara göre bir yol haritası belirliyor.

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve kendi kurumları olan diğer ülkeler içinse DSÖ'nün aldığı bu kararlar herhangi bir önem taşımıyor. Bu ülke ve yapılar, aşıların kullanımına kendi kurumlarında yürüttükleri test sürecinin ardından karar veriyor.

DSÖ, bugüne dek Sinovac ve Sinopharm dışında BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarına acil kullanım izni verdi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Sinovac'ın Avrupa'da kullanım izni almak için yaptığı başvuruyu Mayıs ayında değerlendirmeye başlamıştı.

dpa/ ET,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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