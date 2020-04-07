Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.

Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada

SİNOP - Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05 Nisan günü gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 katlı tripleks ikametin giriş katında kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan ev aramasında binanın giriş katında 3 adet kurulu oyun masası ile üzerinde kumar oynandığını gösterir malzemeler ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 3 şahsa adli işlem yapılmış, 4 şüpheli şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 4 bin 900 TL, 7 şüpheli şahsa kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı 5326 sayılı Kanun'un 32. maddesi gereğince 2 bin 744 TL idari yaptırım uygulanmıştır. 05 Nisan günü aynı saatlerde Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramada 1 adet kurulu oyun masası ile soba içerisine atılmış kimlik ve oyun kağıtları ile diğer kumar malzemeleri ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 6 şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 7 bin 350 TL, 7 şüpheli şahsa kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL, 6 şüpheli şahsa kapalı alanda sigara içmekten toplam 1128TL para ceza ile iş yeri sahibine de gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA