Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı
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Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Kültür Sanat

Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü nedeniyle yapılan demokrasi nöbeti Sinop'ta da geniş katılımla başladı.

Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı

SİNOP - 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü nedeniyle yapılan demokrasi nöbeti Sinop'ta da geniş katılımla başladı.

Demokrasi nöbetin gelen vatandaşlar Sinop Valiliği önünde kurulan platformun önünde toplandı. Alana girişler polisin yaptığı kontroller sonrası yapılabildi. Vatandaşlar demokrasi nöbetine bu yılda yoğun ilgi gösterdi. Bayraklarla süslenen alan kıpkırmızı bir görüntüye büründü. Ellerdeki bayraklar şehitler için dalgalandırılırken 'Şehitler Ölmez, Türkiye Geçilmez" sloganları yankılandı. Programa da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

Ardından bir konuşma yapan Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Ezanları susturup, bayrakları indirmek isteyenler milletin düşmanları 15 Temmuz gecesi adeta bu millete ikinci Sevr'i dayatmak için yine harekete geçtiler. Yine millete tuzak kurdular. Yine büyük bir ihanet şebekesi ihanetleriyle Türkiye'ye ve 1071'den bu yana bu topraklarda özgürce yaşayan milletimize tuzak kurup esir etmeye köleleştirmeye çalıştılar. Ancak 15 Temmuz'da umduklarını bulamadılar. Malazgirt'te başlayan kutlu yolculuğu durdurmak isteyen bu FETÖ'cü ihanet şebekesi 15 Temmuz'da bu milletin yüreğindeki cesareti bu milletin kalbindeki vatan aşkını bu milletin yüreğindeki imanı hesap edemedi" dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığını farkındayız. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlere kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı' şuuruyla hainlere karşı göğsünü siper eden kardeşlerimiz 5 yıl önce 251 şehit verdi. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor 2196 gazimize de şükranlarımı sunuyorum. Yurdumuz parçalanmadıysa Suriye, Irak, Libya ve benzeri ülkeler gibi olmadıysak önce Rabb'imizin inayet, sonra şehit ve gazilerimizin yıkıcı ve bölücü teröre karşı mücadelesi vesilesiyledir" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası 15 Temmuz'la alakalı sinevizyon gösterileri izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Sesleniş konuşması alanda dinlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan şiir dinletisi ile program devam ediyor.

Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı
Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı
Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı
Sinop'ta demokrasi nöbeti başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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