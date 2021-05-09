Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

İlçede dün Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünce 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle müdahale edildi.

Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu