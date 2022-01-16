Sinop'ta 195 köy yolu kardan kapalı - Haberler
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Sinop'ta 195 köy yolu kardan kapalı

Sinop'ta 195 köy yolu kardan kapalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 9 köy, ilçelerden Gerze'de 24 köy, Erfelek'te 24 köy, Ayancık'ta 40 köy, Boyabat'ta 40 köy, Dikmen'de 12 köy, Türkeli'de 11 köy, Durağan'da 35 köy yolu kapalı olduğu İl Özel İdaresi tarafından açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP

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Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

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