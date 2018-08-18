Sınır Kapısındaki Bayram Yoğunluğu Sona Erdi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerden oluşan son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine gitti.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve bayram için 18 gün önce sınır kapısından ülkelerine gitmeye başlayan Suriyelilerin dönüşleri tamamlandı.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El-Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 49 bin 40 Suriyeliden 35 bin 840'ı ülkelerine geçiş yaptı, diğerlerinin ise belirtilen sürede gelmedikleri için randevularının iptal edildiği öğrenildi.

Geçişler sırasında sıcaklardan bunalan yaşlı, kadın ve çocuklara sivil toplum kuruluşlarınca su dağıtıldı.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrük kapısında sağlanan kolaylıklardan dolayı geçişlerin her geçen gün arttığını söyledi.

Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısı 35 bin 840 oldu. Allah'a şükürler olsun, halkımız Kurban Bayramı'nı da huzurlu bir şekilde geçirecek. İnşallah terörün tamamen temizlenmesi durumunda halkımız tekrar yuvalarına dönecek, huzur ve güven içinde yaşamlarına devam edecek. Bayram için gelenlerle görüştüğümüzde yüzde 10'u geri dönmemek istediğini söylüyor."

Kasım, bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 3 Eylül Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacağını sözlerine ekledi.