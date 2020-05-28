Singapur'da sağlık durumu iyi olan Kovid-19 hastaları, salgının 21'inci gününde taburcu edilecek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Singapurlular, hastalık görülmesinin 21'inci gününde "klinik olarak iyi olmaları durumunda" tekrar test yapılmadan taburcu edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Singapurlular, hastalık görülmesinin 21'inci gününde "klinik olarak iyi olmaları durumunda" tekrar test yapılmadan taburcu edilecek. Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, hastalığının 21'inci gününde sağlık durumu iyi olmasına karşın Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yeni bir test yapılmadan taburcu edileceğini duyurdu. Gan, kararın Singapur Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin Kovid-19 vakası görülen kişilerin hastalığın 21'inci gün itibarıyla bulaşıcı olmadığı yönündeki raporunun ardından alındığını belirtti. Kararın yerel ve uluslarası alanda kanıtlanmış bilimsel veriler ışığında alındığını vurgulayan Gan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), bugün, koronavirüs tedavisinde "zamana dayalı taburculuğa" geçilmesi önerisinde bulunduğunu kaydetti. Gan, taburcu edilenlerin 7 gün süreyle evlerinde karantinaya devam edeceğini ifade etti. Singapur'da Kovid-19 görülen kişilerin taburcu edilebilmesi için testlerinin 2 gün ardı ardına negatif çıkması gerekiyordu. Ülkede 33 bin 249 kişide koronavirüs tespit edilirken, salgına bağlı 23 ölüm gerçekleşti. Kaynak: AA