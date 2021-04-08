Singapur'da Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı
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Singapur'da Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Singapur'da Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da başbakan olması beklenen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Heng Swee Keat, iktidardaki Halkın Eylemi Partisi'nin (PAP) 4'üncü nesil liderlik grubundan ayrıldığını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da başbakan olması beklenen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Heng Swee Keat, iktidardaki Halkın Eylemi Partisi'nin (PAP) 4'üncü nesil liderlik grubundan ayrıldığını bildirdi.

Ülke tarihinin 4'üncü başbakanını belirlemek üzere parti içinde oluşturulan liderlik grubunun, 2018'de "eşitler arasında birinci" seçtiği ve iktidar partisinin gelecekteki lideri ve ülkenin başbakanı olması beklenen Heng, göreve talip olmayacağını duyurdu.

Heng, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 60 yaşına giriyorum. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sona erdiğinde 60'lı yaşlarımın ortasına gelmiş olacağım. Daha önceki başbakanlarımızın göreve geldikleri yaşları göz önüne aldığımda, başbakan olarak daha kısa bir hizmet sürem olacağını görüyorum." ifadesine yer verdi.

Singapur'un ülkeyi yalnızca Kovid-19 sonrasına değil ulus inşasının yeni aşamasına taşıyacak bir lidere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Heng, "Uzun mülahazalar ve ailemle yaptığım değerlendirmelerin ardından daha uzun hizmet edebilecek daha genç bir liderin önünü açmak amacıyla 4. nesil liderlik grubunun başkanlığından ayrılmaya kara verdim." ifadelerini kullandı.

Heng, kararını PAP lideri Başkan Lee Hsien Loong'a bir mektupla bildirirken, Lee, kararı anlayışla karşıladığını kaydetti.

Kabinede, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlıklar arası ekonomik koordinasyon görevini sürdürecek Heng'in ilk kabine revizyonunda Maliye Bakanlığı görevini devredeceği bildirildi.

Bağımsızlıktan sonra 3 başbakan görev yaptı

Singapur'un 1965'te İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede 3 başbakan görev yaptı.

Ülkenin kurucusu, şimdiki Başbakan Lee Hsien Loong'un babası Lee Kuan Yew, 1965-1990 döneminde halefi Goh Chok Tong ise 1990-2004'te başbakanlık koltuğunda otururken, oğul Lee 2004'ten bu yana görevi yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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