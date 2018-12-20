Sinema - "Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!"

Serinin bu beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor.

Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler'den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble'ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için -minik- kahramanların güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

Kaynak: AA