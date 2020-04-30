Sindirella filmi nedir? Sindirella film konusu nedir? Sindirella film oyuncuları kimler? Sevilen film Sindirella!

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SİNDİRELLA FİLM KÜNYESİ

Yönetmen: Kenneth Branagh

Tür: Macera, Drama, Aile

Yapım Yılı: 2015 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Aline Brosh Mckenna, Chris Weitz

Yapımcı Firma: Genre Films, Walt Disney Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Cinderella

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

SİNDİRELLA

SİNDİRELLA FİLM KONUSU

Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder. Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SİNDİRELLA FİLM OYUNCULARI

Lily James

Cate Blanchett

Helena Bonham Carter

Hayley Atwell

Richard Madden