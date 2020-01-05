Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi
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Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

05.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:40
Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

'ın ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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