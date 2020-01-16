Sincabın 'rubik küp' merakı

16.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) parkta rubik küple oynayan çocuğun yanına bir sincap geldi. Sincabın küpe olan ilgisine dair video sosyal medyada binlerce yorum aldı.

İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü Utah eyaletinde bulunan Ulusal Park'ta kaydedildi. Parkta elinde rubik küple gezintiye çıkan Leo Higgins adlı çocuk, bir sincapla karşılaştı. Çocuğun elinde bulunan rubik küpüyle oynamasını çok beğenen sincap, çocuğun hareketlerini taklit etmeye başladı. Bir başkası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Çocuğun rubik küple oynamasıSincabın ilgisi

Kaynak: DHA