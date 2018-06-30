Sınava Geç Kalınca Gözyaşlarına Boğuldu

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 10 dakika geç kalınca alınmayan genç kız gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de YKS heyecanı yaşanıyor. Gaziantep genelindeki pek çok okulda ve Gaziantep Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen sınava her yıl olduğu gibi bu sene de geç kalanlar dikkat çekti. Saat 10.15'te başlayan ve milyonlarca adayın ter döktüğü sınava girişler saat 10.00'da tamamlandı. Sınava girmek için Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesine gelen bir kız öğrenci, sınava 10 dakika geç kalınca içeri alınmadı. Sınav salonuna girmek için uzun süre dil döken genç kız, bu isteği kabul edilmeyince gözyaşlarına boğuldu. Sınav için erkenden yola çıktığını ama heyecandan yanlış otobüse bindiğini söyleyen genç kız, sınava yetişmek için uzun süre koştuğunu ama içeri alınmadığını belirtti. Okul bahçesinde uzun süre gözyaşı döken genç kız, daha sonra okuldan ayrıldı.

Öte yandan okul bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim okurken, bir kısmı da sessizce sınavın bitmesini beklemeye başladı. - GAZİANTEP