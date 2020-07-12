Sinan Burhan, su fiyatlarındaki artışı meclis gündemine taşıdı
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Sinan Burhan, su fiyatlarındaki artışı meclis gündemine taşıdı

Sinan Burhan, su fiyatlarındaki artışı meclis gündemine taşıdı AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan: "Şu anda şehirde su aboneliği 350 lira.

12.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:01

Sinan Burhan, su fiyatlarındaki artışı meclis gündemine taşıdı

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan:

"Şu anda şehirde su aboneliği 350 lira. Köylerden mahalleye dönüşmüş yerleşim alanlarında en az 3 bin 500 lira, 7 bin liraya kadar çıkıyor"

"Üçüncü ay ve dördüncü ayda pandemi nedeni ile okunmayan, gelmeyen faturalardan dolayı insanlara cezalı faturalar gelmeye başladı. Su faturalarının bu kadar can yakıcı bir şekilde gelmesi Ankaralının gerçekten canını yakıyor"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Meclis kürsüsünde konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, seçim öncesinde Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlatarak, vatandaşın su faturaları konusunda verdiği tepkileri dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde söz alarak vatandaşların su faturaları konusunda yaşadıkları sorunları dile getiren Sinan Burhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın seçim öncesi bir televizyon kanalında su fiyatlarında indirim yapacağı konusunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmediğinin altını çizdi.

Su abonelik fiyatlarındaki fahiş fiyatlara da dikkat çeken Burhan, "Şuanda şehirde su aboneliği 350 lira. Köylerden mahalleye dönüşmüş yerleşim alanlarında en az 3 bin 500 lira, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Sayın Başkanım seçim öncesinde dediniz ki 'köylere dönüşü teşvik edeceğiz', peki Sayın Başkanım bu abonelik ücreti ile nasıl abone olacak köylüler birinci sorum bu" dedi.

Sinan Burhan konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci konu; diyorsunuz ki 'suya zam doğru değil su insan hakkıdır.' Doğru su insan hakkıdır. Ama ekmeğe zam yapıyorsunuz, suya zam yapıyorsunuz, ulaşıma zam. Normalde su aboneliği 321 liradan 350 liraya çıktı. Üçüncü ay ve dördüncü ayda pandemi nedeni ile okunmayan, gelmeyen faturalardan dolayı insanlara cezalı faturalar gelmeye başladı. Mahkemelik olan esnaf var. Dul, yetim öğrenci, fakir fukara herkes sudan istifade etmesi lazım. Sayın Başkanım pandemi döneminde en fazla ihtiyaç olan şey sudur. Ne diyoruz maske, mesafe, temizlik. Suyun arttığı bir dönemde su faturalarının bu kadar can yakıcı bir şekilde gelmesi Ankaralının gerçekten canını yakıyor."

Kartlı su aboneliğinin 15 gün önce 347 liradan 487 liraya çıktığını, su kart bedelinin 10 liradan 25 liraya çıktığını belirten Burhan, "Yüzde 250 artış var. Kartlı su aboneliğinde de yüzde 40'a yakın bir artış var. Su madem temel insan hakkı ise neden bu kadar zamlar yapılıyor?" diye konuştu.

Su faturaları konusunda vatandaştan gelen mesajları da meclis kürsüsünde okuyan Burhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her gün sokakta bize gelip soruyorlar, 'su faturası sizin de yüksek geldi mi?' Geldi, biz meclis üyesiyiz diye bize düşük gelecek bir durum yok. Herkese aynı şekilde geldi. Esnaf şikayetçi, öğrenci şikayetçi. Ben köylerden, kentlerden gelen bazı mesajları size okumak isterim. 'Şu zor günlerde 300-400 lira fatura zulümdür Ankaralıya' diyor Ramazan Bey, soy ismini vermeyim, 'Pandemi dolayısıyla kuaför salonu 3 ay kapalıydı. Salonu açtım 15 gün sonra 565 lira fatura geldi. Salon çalışırken 180 lira fatura geliyor, salon kapalıyken 565 lira fatura geliyor. Bu Ankaralı'ya zulüm değil de nedir?' demiş. Mustafa Sonak, 'abi bize aynı şekilde 250 liranın üzerinde fatura gelmiş' diyor, yine Yakup ismindeki bir vatandaşımız '75 lira gelen su faturamız 200 liraya çıktı, sayaç okunmadan kafalarına göre yazıyorlar yazıklar olsun' demiş. Bir başka vatandaşımız, 'aile nüfusum artmadı, 4 kişilik bir aileyim. Mayıs ayı faturam 73 lira Haziran ayı faturam 225 lira. Belgelemeye hazırım' demiş."

Faturalardaki yanılma payına dikkat çeken Burhan, "Bir açıklamanızda diyorsunuz ki, 'faturalarda binde 5 yanılma payı var.' Ben de iddia ediyorum, bu faturalarda yanılma payı yüzde 80'dir. Eğer binde 5 olursa ben belediye meclis üyeliğinden istifa edeceğim. Ama öyle değilse siz büyükşehir belediye başkanlığından istifa edecek misiniz? 6 milyon Ankaralıyı ilgilendiren bir konu, doğru bilgi vermemiz lazım, güven en önemli unsurdur, eğer vatandaş faturaya güvenmiyorlarsa bu büyük problemdir" açıklamasında bulundu.

ASKİ'nin faturaları tekrar okuması gerektiğini belirten fazla gelen faturaların iade edilmesi gerektiğini söyleyen Burhan, "Ankaralının en temel ihtiyacı sudur ekmektir. Bunlara yapılan zamlar kesinlikle kabul edilemez, bunu siz de zaten seçim öncesinde söylüyorsunuz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın yönelttiği sorulara cevap veren Başkan Yavaş, "Köylülerin ödediği su aboneliği bedeli çok yüksek, ancak bu bedel daha önceki yönetim tarafından da alınıyordu" dedi.

Ankaralı vatandaşlara gelen su faturalarındaki artış konusunda belediyeye ve kendisine de şikayetler geldiğini belirten Yavaş, bu konuda gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Sinan Burhan, su fiyatlarındaki artışı meclis gündemine taşıdı

Kaynak: İHA

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