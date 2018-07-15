Silivri Belediyesi 57. Yoğurt Festivali
Silivri Belediyesi'nce düzenlenen 57. Yoğurt Festivali'nin son gününde sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Buray sahne aldı.
Silivri Belediyesi'nce düzenlenen 57. Yoğurt Festivali'nin son gününde sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Buray sahne aldı.
Festivalin kapanışında, etkinlik süresince düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri verildi.
Birçok etkinliğin düzenlendiği festivalin son gününde, yoğurt yeme yarışması yapıldı. Sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Buray sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Halk oyunları gösterilerinin de sahnelendiği festivale, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı belirtildi.